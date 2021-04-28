Боррель признал, что ЕС не может отключить от SWIFT Россию

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что институты Евросоюза ограничены в средствах давления на Россию по вопросам отключения от платежной системы SWIFT.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал европейских коллег рассмотреть возможность отключения России от международной системы банковских платежей SWIFT. По его мнению, такая мера могла бы стать частью очередного пакета ограничительных мер в случае заметной эскалации ситуации на юго-востоке Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ заявил, что у России имеется полноценная база для создания аналога платежной системы SWIFT. По словам Лаврова, правительство, и Центральный банк должны сделать все, чтобы эта база была надежной и гарантирующей полную независимость и гарантию от ущерба.