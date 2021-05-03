В РПЛ ответили на жалобы болельщиков «Локомотива» после матча с «Зенитом»

На совещании перед матчем «Локомотив» - «Зенит» было оговорено, что в целях обеспечения безопасности футбольным болельщикам будут предоставлены шаттлы до центральных станций метро Санкт-Петербурга и до Московского вокзала, однако данное мероприятие было проведено некорректно. Об этом заявил пресс-секретарь Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрий Зеленов.

«К сожалению, подобные мероприятия правоохранительные органы Петербурга проводят не всегда корректно. Это уже не первый случай, когда болельщиков фактически против их воли сажают в автобусы и отправляют на вокзал, хотя у всех свои планы - у кого-то самолет, у кого-то дела в Петербурге», - сказал он.

РПЛ и Российский футбольный союз (РФС) организуют проверку этой ситуации и сделают все, чтобы подобных инцидентов не повторялось, заявил Зеленов.

«Футбол не должен превращаться для болельщиков в неприятное приключение. Футбол в первую очередь - для болельщиков», - добавил пресс-секретарь РПЛ.

Накануне, 2 мая, футбольный клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» разгромил московский «Локомотив». Матч в «Газпром-арене» завершился со счетом 6:1 - «зенитчики» досрочно выиграли Чемпионат России сезона-2020/2021, набрав 61 очко в 28 матчах.

Впоследствии руководство «Локомотива» обратилось к РФС и РПЛ с официальным обращением после жалоб болельщиков по итогам матча с «Зенитом». В клубе потребовали дать оценку всем проявлениям неподобающего обращения с фанатами «железнодорожников».

Болельщики московского клуба указали на излишние ограничения во время и после окончания матча. Так, по заявлению «Локомотива», болельщикам предоставили 1817 билетов вместо положенных по регламенту 2000 мест.

В ФК также обратили внимание на то, что в середине второго тайма болельщиков команды не выпускали в подтрибунное помещение. Вход туда перекрыли сотрудники ОМОНа. После игры гостевой сектор стадиона «массово и принудительно» посадили в автобусы и вывезли в центр города. Некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени, уверяют в стане столичной команды.