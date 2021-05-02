«Зенит» стал чемпионом России в третий раз

Футбольный клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» разгромил московский «Локомотив». Матч в «Газпром-арене» завершился со счетом 6:1 - «зенитчики» досрочно выиграли Чемпионат России сезона-2020/2021, набрав 61 очко в 28 матчах.

Три мяча в ворота «Локо» забил Сердар Азмун. Еще два - Артем Дзюба. Шестой гол совершил Малком. В ворота петербуржцев мяч занес Франсуа Камано.

Для «Зенита» это уже третье чемпионство подряд. Всего клуб из Петербурга завоевывал кубок семь раз. Игрокам клуба предстоит сыграть еще два матча - против «Уфы» и «Тамбова».

Ранее в матче 28-го тура чемпионата «Тамбов» проиграл «Ростову». Клуб лишился шансов сохранить прописку в Российской премьер-лиге.