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Московский «Локомотив» обратился к РФС после жалоб болельщиков по итогам матча с «Зенитом»

Ян Брацкий
09:34 03.05.2021
Болельщики пожаловались на излишние ограничения во время и после окончания футбольного матча.
Московский «Локомотив» обратился к РФС после жалоб болельщиков по итогам матча с «Зенитом»
© Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press
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Руководство футбольного клуба «Локомотив» обратилось к Российскому футбольному союзу (РФС) и Российской премьер-лиге (РПЛ) с официальным обращением после жалоб болельщиков по итогам матча с «Зенитом». В клубе потребовали дать оценку всем проявлениям неподобающего обращения с фанатами «железнодорожников».

Болельщики московского клуба пожаловались на излишние ограничения во время и после окончания матча. В частности, по заявлению «Локомотива», болельщикам предоставили 1817 билетов вместо положенных по регламенту 2000 мест.

Футбольный клуб также обратил внимание на то, что в середине второго тайма болельщиков команды не выпускали в подтрибунное помещение. Вход туда перекрыли сотрудники ОМОНа. После игры гостевой сектор стадиона «массово и принудительно» посадили в автобусы и вывезли в центр города. Некоторые автобусы по пути сломались, тем не менее болельщиков продолжали удерживать в них на протяжении длительного времени, уверяют в стане столичной команды.

«Обращаем внимание руководства Российской премьер-лиги и Российского футбольного союза на ситуацию, возникшую в период проведения матча. Призываем… разобраться со всеми проявлениями неподобающего отношения к болельщицкому движению, а также просим дать оценку действиям своих сотрудников руководство ГУВД г. Санкт-Петербурга. Это тем более необходимо, поскольку стадион "Газпром Арена" и "Зенит" совсем скоро будут трижды принимать гостей в рамках выступления в Лиге чемпионов», - говорится в заявлении на официальном стай клуба «Локомотив».

В минувшее воскресенье футбольный клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» разгромил московский «Локомотив». Матч в «Газпром-арене» завершился со счетом 6:1 - «зенитчики» досрочно выиграли Чемпионат России сезона-2020/2021, набрав 61 очко в 28 матчах.

Три мяча в ворота «Локо» забил Сердар Азмун. Еще два - Артем Дзюба. Шестой гол совершил Малком. Единственный мяч в ворота петербуржцев мяч занес Франсуа Камано. Для «Зенита» это уже третье чемпионство подряд. Всего клуб из Петербурга завоевывал кубок семь раз. Игрокам клуба предстоит сыграть еще два матча  - против «Уфы» и «Тамбова».

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