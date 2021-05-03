В Волгограде простились с погибшими в ДТП баскетболистками

В Волгограде простились с пятью погибшими в аварии воспитанницами спортивной детской школы олимпийского резерва. Об этом сообщили в комитете по физической культуре и спорту городской администрации.

Траурная церемония состоялась в зале прощаний на улице Землячки. Ее посетили большое количество людей, среди которых спортсмены, тренеры, одноклассники девочек и их родители, уточняет ТАСС. Баскетболисток похоронят на Моторном, Ворошиловском, Алюминиевском и Краснооктябрьском кладбищах.

Смертельное ДТП с автобусом, который вез спортсменок из Волгограда на соревнования в Черкесск, произошло 30 апреля. В столкновении трех автомобилей погибли пять детей 2008 и 2009 годов рождения, еще девять человек получили травмы. Водитель легкового автомобиля, который, по версии следствия, спровоцировал аварию, арестован. В понедельник, 3 мая, в Волгограде объявлен траур.