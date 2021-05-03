В Ставрополье объявили день траура после смертельного ДТП с детьми

Понедельник, 3 мая, в Волгоградской области объявлен днем траура по погибшим детям в ДТП на Ставрополье.

«В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение об объявлении 3 мая 2021 года на территории Волгоградской области траура», - сообщили в администрации региона, передает РИА Новости.

Напомним, в пятницу, 30 апреля, на 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись три автомобиля, в том числе автобус. Он вез детей на соревнования из Волгограда в Черкесск. В результате трагедии погибли пять человек.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Ставрополя арестовал водителя легкового автомобиля, который - по версии следствия - спровоцировал столкновение грузовика и микроавтобуса, в результате которого погибли дети. Срок ареста составляет два месяца и продлится до конца июня.