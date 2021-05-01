Семьям погибших в Ставрополье детей выплатят по миллиону рублей

Власти Волгоградской области окажут семьям погибших и пострадавших в аварии детей на Ставрополье единовременную материальную помощь. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании.

«Принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей - по миллиону рублей, семьям пострадавших - по 200 тысяч рублей, дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжелый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести - по 200 тысяч рублей», - уточнил он.

Отмечается, что при необходимости будут представлены другие формы поддержки в рамках действующего законодательства.

Кроме того, профильному комитету совместно с администрацией Волгограда поручено провести проверку законности организации выезда детей на соревнования, после чего представить результаты для принятия дальнейшего решения.

Понедельник, 3 мая, объявил днем траура по погибшим детям. В результате смертельного ДТП, произошедшего 30 апреля, погибли пятеро несовершеннолетних.