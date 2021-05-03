РПЛ и РФС проведут проверку после жалоб болельщиков «Локомотива»

Российская премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) организует проверку по факту заявления футбольного клуба «Локомотив» о жалобах болельщиков команды после матча с «Зенитом».

«РПЛ совместно с РФС проведет проверку по факту заявления "Локомотива" о применении чрезмерных ограничительных мер в отношении гостевых болельщиков при проведении матча 28-го тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив"», - заявили в пресс-службе РПЛ.

Как сообщается, отвечать за проверку будет дирекция Российской премьер-лиги по безопасности и работе с болельщиками.

В минувшее воскресенье футбольный клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» разгромил московский «Локомотив». Матч в «Газпром-арене» завершился со счетом 6:1 - «зенитчики» досрочно выиграли Чемпионат России сезона-2020/2021, набрав 61 очко в 28 матчах.

Впоследствии руководство «Локомотива» обратилось к РФС и РПЛ с официальным обращением после жалоб болельщиков по итогам матча с «Зенитом». В клубе потребовали дать оценку всем проявлениям неподобающего обращения с фанатами «железнодорожников».

Болельщики московского клуба пожаловались на излишние ограничения во время и после окончания матча. Так, по заявлению «Локомотива», болельщикам предоставили 1817 билетов вместо положенных по регламенту 2000 мест.

В ФК также обратили внимание на то, что в середине второго тайма болельщиков команды не выпускали в подтрибунное помещение. Вход туда перекрыли сотрудники ОМОНа. После игры гостевой сектор стадиона «массово и принудительно» посадили в автобусы и вывезли в центр города, уверяют в стане столичной команды.