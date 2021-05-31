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Россия возобновит международные рейсы из трех городов

Роман Захаров
23:50 31.05.2021
Оперативным штабом принято решение с 10 июня возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.
Россия возобновит международные рейсы из трех городов
© Фото: Пресс-служба администрации Томской области
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Россия возобновляет перелеты за рубеж в государства, с которыми открыто авиасообщение, из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска. Соответствующее заявление сделали в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

«Оперативным штабом принято решение с 10 июня возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 года №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», - сказано в сообщении.

В оперштабе добавили, что РФ с 10 июня возобновляет авиационное сообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерное авиасообщение с Албанией. При этом приостановку воздушного сообщения с Турцией и Танзанией было решено продлить. Причина - сложная эпидемиологическая обстановка в данных странах.

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