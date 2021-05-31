В МИД России высказались об экстренной посадке в Берлине самолета Ryanair

В Министерстве иностранных дел РФ сочли странным молчание международного сообщества вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Берлине после сообщения о минировании. Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова обратила внимание, что самолет, летевший из Дублина в Краков, посадили в Берлине накануне, но известно об этом стало лишь сегодня из пресс-релиза авиакомпании.

Кроме того, дипломат недоумевает по поводу тишины со стороны НАТО и политиков ЕС. Тем более, что всю минувшую неделю они активно вводили ограничения против Белоруссии после аналогичного инцидента с самолетом Ryanair, совершившим экстренную посадку в Минске.

«Самолет посадили вчера, а новость появилась только сегодня? О происшествии стало известно только из пресс-релиза компании, а не из динамиков НАТО? Ни одного политического заявления или комментария? Никто не требует международного расследования? Может ли такое быть после недели западных припадков на тему посадки самолета той же компании после аналогичного инцидента в Минске? Вы не понимаете, #ЭтоДругое», - написала она в Facebook.

Сегодня, 31 мая, стало известно, что в Берлине из-за «возможной угрозы» экстренно посадили самолет Ryanair, который следовал из Дублина в Краков. Впоследствии выяснилось, что ничего подозрительного на борту воздушного судна обнаружено не было. Как сообщалось, пассажиров сняли с рейса для упрощения досмотра и проверки багажа. После семичасовой задержки они вылетели и приземлились в Кракове.

Напомним, что в воскресенье, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске из-за сообщений о минировании. Вскоре стало известно, что информация о возможном минировании воздушного судна не соответствовала действительности. На борту лайнера находился Роман Протасевич. Он был задержан. В Белоруссии ему грозит 15 лет лишения свободы.

В связи со случившимся недовольство уже высказало руководство Литвы и Польши. Так, литовский президент обратился к НАТО и Евросоюзу с предложением отреагировать на ситуацию.