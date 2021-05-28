В стране и мире ICAO заявила о начале расследования инцидента с самолетом Ryanair Алексей Курильченко Совет ICAO выразил обеспокоенность произошедшим с самолетом Ryanair и приступил к расследованию. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Международная организация гражданской авиации ICAO начала расследование инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, посаженным в Минске. Представители организации выразили обеспокоенность произошедшим. «Совет ICAO сегодня выразил свою глубокую обеспокоенность вероятным насильственным разворотом рейса Ryanair FR4978. Совет решил, что все факты следует официально установить через расследование ICAO, которое проведет секретариат ICAO», - сообщил председатель совета Сальваторе Шаккитано. Ранее сообщалось, что российская сторона выступила за проведение честного расследования организацией ICAO инцидента с посадкой самолета компании Ryanair, но позиция РФ не была услышана. По мнению российского представителя в организации Сергея Гудкова, произошедшее следует расследовать с точки зрения приложения 17 к Чикагской конвенции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика