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ICAO заявила о начале расследования инцидента с самолетом Ryanair

Алексей Курильченко
01:11 28.05.2021
Совет ICAO выразил обеспокоенность произошедшим с самолетом Ryanair и приступил к расследованию.
ICAO заявила о начале расследования инцидента с самолетом Ryanair
© Фото: pixabay.com
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Международная организация гражданской авиации ICAO начала расследование инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, посаженным в Минске. Представители организации выразили обеспокоенность произошедшим.

«Совет ICAO сегодня выразил свою глубокую обеспокоенность вероятным насильственным разворотом рейса Ryanair FR4978. Совет решил, что все факты следует официально установить через расследование ICAO, которое проведет секретариат ICAO», - сообщил председатель совета Сальваторе Шаккитано.

Ранее сообщалось, что российская сторона выступила за проведение честного расследования организацией ICAO инцидента с посадкой самолета компании Ryanair, но позиция РФ не была услышана. По мнению российского представителя в организации Сергея Гудкова, произошедшее следует расследовать с точки зрения приложения 17 к Чикагской конвенции.

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