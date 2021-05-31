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Летевший в Краков рейс Ryanair экстренно сел в Берлине

Анна Назайкина
12:08 31.05.2021
Впоследствии выяснилось, что ничего подозрительного на борту воздушного судна обнаружено не было.
Летевший в Краков рейс Ryanair экстренно сел в Берлине
© Фото: Darius Mataitis via www.imago-imwww.imago-images.de Globallookpress
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В Берлине из-за возможности угрозы экстренно посадили самолет Ryanair, который следовал из Дублина в Краков. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление авиакомпании. Как уточнялось, о происшествии стало известно от немецких диспетчеров.

Впоследствии выяснилось, что ничего подозрительного на борту воздушного судна обнаружено не было. В авиационной диспетчерской службе ФРГ рассказали РИА Новости, что аэропорт Берлина оказался ближайшим.

Как сообщается, пассажиров сняли с рейса для упрощения досмотра и проверки багажа. После семичасовой задержки они вылетели и приземлились в Кракове.

Напомним, что в воскресенье, 23 мая, самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в белорусской столице из-за сообщений о минировании. Вскоре стало известно, что информация о возможном минировании воздушного судна не соответствует действительности. 

На борту лайнера находился Роман Протасевич. Он был задержан. В Белоруссии ему грозит 15 лет лишения свободы. 

В связи со случившимся недовольство уже высказало руководство Литвы и Польши. Так, литовский президент обратился к НАТО и Евросоюзу с предложением отреагировать на ситуацию.

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