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Российским водителям рассказали, как избежать штрафа при «ловушке» на парковке

Анна Касаткина
16:16 31.05.2021
Автовладельцы начали жаловаться на незаметные таблички, запрещающие остановку.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Штраф за нарушение ПДД можно оспорить в суде в случае, когда дорожный знак или табличка были невидны водителю. Об этом «Звезде» рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

Ранее московские водители пожаловались на штрафы за нарушение правил после оставления автомобилей на платной парковке. Автовладельцы оставляли машины в зоне действия знака «Остановка запрещена» с белой табличкой, обозначающей такси. При этом указатель был размещен в незаметном месте.

«В суде водитель может доказать, что табличка или дорожный знак был невиден, для этого он должен собрать доказательную базу: фотографии установки данного знака, была ли у него возможность увидеть. Зимой, например, это знак виден, потому что листьев у деревьев нет, а потом деревья выросли, листья распустились и знак стало невидно», - рассказал Сажин.

Эксперт уточнил, что в случае, когда водитель выполняет услуги по перевозке пассажиров, но его автомобиль не зарегистрирован как такси, вставать на место со специальным указателем он не имеет права.

«Это то же самое, что и выезд на полосу для маршрутно-транспортных средств, если машина не зарегистрирована как такси... это будет нарушение правил дорожного движения», - отметил собеседник.

Ранее российских водителей предупредили о восьми неочевидных штрафах на дорогах.

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