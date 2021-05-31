Российских автомобилистов предупредили о новой ловушке при парковке

Российские автомобилисты все чаще стали сталкиваться в новыми штрафами. Больше всего жалоб поступает от московских водителей.

Как сообщает портал Autonews, владельцам машин выписывают протоколы о нарушении из-за неправильной парковки. Отмечается, что водители оставляют свои машины на платной парковке, в местах, специально размеченных для этого и находящихся в зоне действия знака «Остановка запрещена» с белой табличкой, которая обозначает такси. Эксперты предупреждают, что данные указатели, как правило, размещают не в самых очевидных местах, а их действие заканчивается в зоне, где установлен знак платной парковки.

Если автомобилист не заметил такой дорожный указатель, то его машину могут эвакуировать, а ему выписать штраф в размере трех тысяч рублей. При этом, отмечают автоюристы, если знак не очевиден и стоит в незаметном месте, то наказание можно обжаловать в суде.

Ранее автовладельцам рассказали о малоизвестном «летнем» штрафе. Юрист Анна Куклева пояснила, что, отправляясь на отдых за город, водителям следует строго придерживаться законодательства об особо охраняемых природных территориях и не заезжать в запрещенные зоны.