Россиянам рассказали о восьми неочевидных штрафах на дороге

Российских водителей предупредили о неочевидных штрафах за те нарушения, о которых очень часто не знают даже опытные владельцы машин. К примеру, административную ответственность можно понести за отсутствие одного из зеркал заднего вида. Штраф в этом случае составит 500 рублей. При этом продолжить движение на данной машине уже будет нельзя.

Кроме того, как пишет Autonews, наказать могут за нарушение парковочной линии - штраф такой же. За стоянку под знаком «Парковка только для резидентов» можно лишиться 2,5 тысячи рублей.

Четвертое нарушение - стоянка в закругленных треугольниках по краям выездов и заездов. Штраф - 2 тысячи рублей. В Москве и Санкт-Петербурге - 3 тысячи.

Пятое - штраф за остановку на «островке безопасности» в размере 500 рублей. Шестое - трещина на лобовом стекле, из-за которой можно потерять такую же сумму.

Седьмое по счету нарушение - установка без разрешения багажника, спойлера, фаркопа и другого оборудования, не предусмотренного конструкцией. И, наконец, на штрафстоянку в Москве могут отправить авто без госномеров.