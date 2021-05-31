Суд арестовал стрелка из Екатеринбурга

Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина заключен под стражу до 29 июля. Соответствующее решение принял Чкаловский районный суд города.

Подозреваемый будет находиться под арестом один месяц и 29 суток. По мнению суда, мужчина может скрыться от следствия, если будет находиться на свободе.

Вечером в воскресенье, 30 мая, 49-летний бывший правоохранитель открыл стрельбу из окна своего дома в районе Химмаш. По данным ГУ МВД по Свердловской области, у мужчины было официальное разрешение на хранение огнестрельного оружия, стрелял он из карабина «Вепрь».

Квартиру злоумышленника пришлось брать штурмом, он был задержан. На момент задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате стрельбы пострадали сотрудник Росгвардии и девятилетняя девочка. Пуля попала ребенку в живот, девочку прооперировали, она находится в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил два уголовных дела: о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Мужчина на суде признал свою вину частично, уточнив, что не помнит всех своих действий в момент происшествия.