Опубликованы кадры из квартиры в Щелкове, где произошло убийство семьи

Следственный комитет России опубликовал видео из квартиры в подмосковном Щелкове, где были найдены тела 40-летней женщины, двоих детей (11 и 17 лет) с множественными колото-резаными ранениями и 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений.

На кадрах можно видеть, как в помещении, где произошла трагедия, работают сотрудники следственно-криминалистической группы, они осматривают комнату с использованием специального устройства.

По информации СМИ, их смерть произошла около трех недель назад. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Отмечается, что трагедия произошла в квартире на 10-м этаже. Металлическая входная дверь была заперта. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в помещении ножи, а также бутылку из-под уксусной кислоты, которая лежала рядом с телом мужчины.

В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, выясняются причины и условия, которые могли привести к совершению данного преступления.