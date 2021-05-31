Рой мух на подоконнике: кадры с места гибели семьи в подмосковном Щелкове

В распоряжении «Звезды» оказались кадры, которые сделал мужчина, вызвавший полицию после обнаружения четырех тел в квартире в подмосковном Щелкове. Сосед убитой семьи снял на видео подоконник их квартиры, на котором можно увидеть множество мух.

Ранее стало известно об обнаружении в подмосковной квартире тел 40-летней женщины, двоих детей (17 и 11 лет) с множественными колото-резаными ранениями и 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений.

По информации СМИ, их смерть произошла около месяца назад. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Отмечается, что трагедия произошла в квартире на 10-м этаже. Металлическая входная дверь была заперта. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в помещении ножи, а также бутылку из-под уксусной кислоты, которая лежала рядом с телом мужчины.