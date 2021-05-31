Убитую семью из четырех человек обнаружили в подмосковном Щелкове

Тела двух детей и их родителей были обнаружены в квартире в подмосковном Щелкове. По предварительной версии, их смерть произошла около месяца назад. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

«30 мая 2021 года в правоохранительные органы поступила информация об обнаружении в квартире в г. Щелково тел 4 человек: 40-летней женщины, двоих детей (17 и 11 лет) с множественными колото-резаными ранениями и 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа», - говорится в сообщении.

Сотрудники Следственного комитета России по Московской области осмотрели место происшествия.

«Установлено, что квартира, в которой обнаружены тела, расположена на 10-м этаже, входная дверь – металлическая и закрыта изнутри, окна открыты на небольшое проветривание. С места происшествия изъяты мобильные телефоны и иные гаджеты погибших, а также пустая бутылка из-под уксусной кислоты, обнаруженная вблизи тела мужчины. В ходе осмотра изъяты ножи и иные предметы, имеющие значение для следствия, а также смывы»,- сообщили в СК.

В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, выясняются причины и условия, которые могли привести к совершению данного преступления.