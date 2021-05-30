TikTok выделит 100 миллионов рублей на поддержку российских блогеров

Руководство социальной сети TikTok объявило о программе монетизации для российских контентмейкеров. В рамках «Фонда вдохновляющих креаторов» в 2021 году будет выделено 100 миллионов рублей. Целью программы является помощь авторам в «создании качественного контента», который позволит им добиться успеха в TikTok.

По условиям программы, авторы контента должны быть старше 18 лет, регулярно публиковать ролики в полном соответствии с правилами сообщества. Авторы должны опубликовать за два месяца не менее 30 видеороликов, а минимальное совокупное количество просмотров должно составить не менее 900 тысяч.

«Мы открываем Фонд Вдохновляющих креаторов, чтобы поддержать талантливых авторов и вознаградить их за труд и стремления. Мы будем и дальше работать над расширением возможностей поддержки сообщества авторов в России», - отметила Надежда Лапина, ведущий операционный менеджер TikTok.

В январе Институт прогрессивного образования предложил внедрить для российских чиновников в сфере образования ежегодные курсы «Тренды цифровой молодежной среды». На курсах предлагается освещать вопросы геймификации и основы ведения современных социальных сетей на примере TikTok.