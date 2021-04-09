В Госдуме заявили, что TikTok готов сотрудничать с российскими властями

Компания TikTok готова к сотрудничеству с российскими властями в области выявления нарушающего закон контента. Об этом глава комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

«Диалог был весьма конструктивный, мы предложили помощь в разъяснении нашего законодательства, и они готовы сотрудничать», - сказал он.

Как было отмечено, в январе и феврале на платформе разместили более тысячи публикаций незаконного содержания.

«Первое - это вовлечение подростков в незаконные протестные акции, вовлечение подростков в неповиновение и насилие в отношении сотрудников правопорядка и, что самое печальное или самое вызывавшее возмущение,- это вовлечение подростков в суицид: таких было выявлено более 250 контентов, которые долгое время были в режиме работы», - заявил глава комиссии ГД.

Пискарев напомнил, что в России существует закон, который обязывает площадки выявлять нарушающий закон контент и либо самостоятельно, либо по требованию Роскомнадзора его удалять.