Взлетел и лопнул: момент взрыва батута в Барнауле

Следственный комитет по Алтайскому краю показал видео момента взрыва батута в Барнауле, при котором пострадали двое детей.

На кадрах видно, как надувная конструкция внезапно начинает «взлетать» на несколько метров, а спустя несколько секунд ее отбрасывает в сторону. На месте собирается толпа прохожих, некоторые начинают метаться в поисках своих детей.

В момент инцидента на батуте находились две несовершеннолетние девочки. Они получили серьезные травмы при падении с него на трамвайные рельсы. На данным момент их состояние оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

По факту произошедшего СК возбуждено уголовное дело.