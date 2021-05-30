Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Барнауле пострадали двое детей, упавшие с лопнувшего батута

Валентина Пескова
14:05 30.05.2021
При происшествии у ТЦ «Район» пострадали дети, которые упали с высоты после того, как конструкция взлетела до самых трамвайных проводов.
В Барнауле пострадали двое детей, упавшие с лопнувшего батута
© Фото: Инцидент Барнаул vk
Читайте нас на:

Жители Барнаула стали свидетелями происшествия у торгового центра в районе Докучаево, где неожиданно взорвался резиновый батут, на котором в этот момент прыгали дети. Как рассказала очевидец, конструкция в какой-то момент поднялась вверх и остановилась, только когда коснулась трамвайных проводов.

Находившиеся на батуте две девочки сразу же упали с него на трамвайные рельсы, при этом одна из них при ударе потеряла сознание, а вторая была вся в крови.

© Крутое видео | Челябинск, vk

«Два ребенка пострадали в результате падения с лопнувшего батута в Барнауле, они находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии», - сообщили в региональном Минздраве.

Женщина-контролер батута была уверена, что на нем прыгали еще и два мальчика, и один из них успел спрыгнуть с конструкции. Возможно, сотрудница просто ошиблась, потому что приехавшие на место ЧП сотрудники МЧС разрезали остатки резиновой воздушной подушки, но никого не обнаружили.

СК РФ начал проверку по факту происшествия, в результате которого пострадали дети. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:05 В стране и мире
В Барнауле пострадали двое детей, упавшие с лопнувшего батута
13:44 В стране и мире
Видео
Двое человек убито и более двадцати ранено в результате массового расстрела в Майами
13:07 В стране и мире
Умер мужчина, в которого выстрелил инспектор ДПС в Новосибирской области
13:06 В стране и мире
Видео
В Омске полыхает завод пластиковой тары
11:45 В стране и мире
Видео
Ксения Шойгу рассказала об организации Всероссийского полумарафона «Забег.РФ»
Популярное
Видео
Диетолог советует: сколько овощей нужно обязательно съедать ежедневно
Видео
«Папаша» в здании: как советский ППШ смог «обогнать» все имевшиеся до него в мире пистолеты-пулеметы
Видео
Диетолог назвала самые полезные напитки
Видео
«Наказание за непослушание»: заслуженный военный летчик России рассказал, какие страны сильнее всего пострадают от запрета полетов над Белоруссией
Видео
Врач назвала ошибки, которые совершают пострадавшие от укуса клещей
Видео
Мария Бутина рассказала, какое будущее, устроенное американскими спецслужбами, ждет Романа Протасевича
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.