В Барнауле пострадали двое детей, упавшие с лопнувшего батута

Жители Барнаула стали свидетелями происшествия у торгового центра в районе Докучаево, где неожиданно взорвался резиновый батут, на котором в этот момент прыгали дети. Как рассказала очевидец, конструкция в какой-то момент поднялась вверх и остановилась, только когда коснулась трамвайных проводов.

Находившиеся на батуте две девочки сразу же упали с него на трамвайные рельсы, при этом одна из них при ударе потеряла сознание, а вторая была вся в крови.