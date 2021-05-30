Одна из девочек пострадавших на батуте в Барнауле, находится в крайне тяжелом состоянии

В мэрии Барнаула сообщили о состоянии пострадавших девочек на батуте. На данным момент состояние пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, детям оказывают экстренную медпомощь.

«Детскими реанимационными бригадами дети доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек как тяжелое и крайне тяжелое. В настоящий момент детям оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры», - уточняют в мэрии.

Сообщается, что батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между предпринимателем и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок.

Ранее жители Барнаула стали свидетелями происшествия у торгового центра в районе Докучаево, где неожиданно взорвался резиновый батут, на котором в этот момент прыгали дети. Конструкция в какой-то момент поднялась вверх и остановилась, только когда коснулась трамвайных проводов.