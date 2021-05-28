Служба безопасности на море Японии пока не выдвигает подозрений в адрес «Амура» после происшествия

Подозрения в адрес российского траулера «Амур» после столкновения с японской шхуной не могут быть выдвинуты. Об этом заявил представитель службы безопасности на море отделения в Момбецу.

«СМИ пишут о том, что расследование ведется в направлении формирования дела по подозрении, но на самом деле это не так. Наша цель – собрать доказательства и выяснить истину, а результатом этого уже будут те или иные выводы. Мы исходим не из результата, а из процесса. Поэтому на сегодняшний день речи о виновности нет. Просто нет речи», - передает РИА Новости слова представителя.

В процессе расследования, как отмечается, по-прежнему принимают участие две стороны - и российского траулера, и японской шхуны. Происходят слушания обеих сторон. О подозрениях в данный момент не ведется речи, поскольку инцидент находится в процессе расследования.

Ранее появилась информация о том, что японская береговая охрана может задержать «Амур» до завершения расследования.

На данный момент «Амур» находится в японском порту, но не удерживается там. Капитан российского судна добровольно принимает участие в расследовании.