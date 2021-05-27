Капитан «Амура» добровольно принимает участие в разборе инцидента с японской шхуной

Капитан российского судна «Амур», совершившего столкновение с японской рыболовной шхуной «Хокко-мару 8», добровольно принимает участие в разбирательствах по делу об инциденте. Отмечается, что уведомлений о его аресте не поступало. На данный момент «Амур» находится в японском порту Момбэцу, но не удерживается там.

«Японская сторона в настоящее время проводит разбирательства, к ним привлекают капитана траулера "Амур". Ночует при этом он на судне. Его статус на данный момент не определен, уведомлений об аресте с японской стороны не поступало. Японская сторона подтвердила, что он участвует в разбирательствах на добровольной основе», - сообщили ТАСС в генконсульстве в Саппоро.

Столкновение российского и японского кораблей произошло 26 мая в Охотском море. По словам генерального консула в Саппоро Сергея Марина, причиной инцидента мог стать сильный туман.