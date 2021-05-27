Японская береговая охрана может задержать судно РФ «Амур» до завершения расследования

Береговая охрана Японии может задержать российское судно «Амур» в порту Момбэцу в префектуре Хоккайдо до завершения проведения разбирательства по делу о столкновении с японской шхуной «Хокко-мару 8». Об этом заявили в отделе береговой охраны.

«Российское судно "Амур" может быть задержано в порту Момбэцу для официального разбирательства. Срок будет зависеть от содержания расследования, и мы не можем сейчас сказать, сколько оно будет длиться. В связи с этим также могут быть допрошены капитан и экипаж судна», - цитирует ТАСС сообщение.

На данный момент «Амур» находится в японском порту, но не удерживается там. Капитан российского судна добровольно принимает участие в расследовании.