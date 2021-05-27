Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Японская береговая охрана может задержать судно РФ «Амур» до завершения расследования

Алексей Курильченко
05:19 27.05.2021
Судно «Амур», совершившее столкновение с японской шхуной, может быть задержано в Хоккайдо до конца разбирательства.
Японская береговая охрана может задержать судно РФ «Амур» до завершения расследования
© Фото: Stanislav Kogiku AFLO Globallookpress
Читайте нас на:

Береговая охрана Японии может задержать российское судно «Амур» в порту Момбэцу в префектуре Хоккайдо до завершения проведения разбирательства по делу о столкновении с японской шхуной «Хокко-мару 8». Об этом заявили в отделе береговой охраны.

«Российское судно "Амур" может быть задержано в порту Момбэцу для официального разбирательства. Срок будет зависеть от содержания расследования, и мы не можем сейчас сказать, сколько оно будет длиться. В связи с этим также могут быть допрошены капитан и экипаж судна», - цитирует ТАСС сообщение.

На данный момент «Амур» находится в японском порту, но не удерживается там. Капитан российского судна добровольно принимает участие в расследовании.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:19 В стране и мире
Японская береговая охрана может задержать судно РФ «Амур» до завершения расследования
04:48 В стране и мире
Капитан «Амура» добровольно принимает участие в разборе инцидента с японской шхуной
03:49 В стране и мире
В России нашли способ в разы сократить употребление антибиотиков
02:19 В стране и мире
Байден призвал прекратить «эпидемию вооруженного насилия» в США
00:57 Спорт
Испанский «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» и впервые стал чемпионом Лиги Европы
Популярное
Видео
В мечтах о космосе: за что Гагарин благодарил конструктора КБ Королева Клавдию Соловьеву
Танки воздуха боятся: опубликованы кадры испытаний управляемых ракет «Вихрь» на вертолете Ка-52
Видео
Впервые за 12 лет: россияне увидят редкое астрономическое явление
Контейнерный перевозчик Maersk запустил суда через Россию в обход Суэцкого канала
Видео
Мать школьницы из Краснодара рассказала, что дочери помогло уйти от преследователя
Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.