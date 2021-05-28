Названы последствия изменения климата Арктики для России

Изменение климата в Арктике оказывает серьезное влияние на все государства. Об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе Невского международного экологического конгресса.

В число основных последствий вошли: наводнения, ледяные дожди, таяние мерзлоты, волны жары, засуха и активизация природно-очаговых инфекций.

«Глобальные изменения климата затрагивают все государства. Уже сейчас мы сталкиваемся с последствиями таких изменений», - цитирует РИА Новости Абрамченко.

Ранее в ходе Конгресса глава Минприроды назвал животных, обитающих на территории России, которые находятся на грани исчезновения.