В стране и мире Глава Минприроды назвал животных, которым грозит исчезновение Светлана Головина В частности, речь идет о среднеазиатском и дальневосточном леопардах, снежном барсе, зубре, сайгаке, лошади Пржевальского и алтайском горном баране. © Фото: Vladimir Borisov, Russian Look, Globallookpress Читайте нас на: На территории России под угрозой исчезновения находятся 13 видов животных. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов. В их числе оказались амурский тигр, среднеазиатский и дальневосточный леопард, снежный барс, зубр, сайгак, лошадь Пржевальского, алтайский горный баран, дзерен, белый медведь, стерх, гренландский и серый киты. «Если не предпринимать никаких решений, то они исчезнут бесследно», - сказал Козлов в ходе Невского международного экологического форума. Глава Минприроды подчеркнул, что «наши дети и внуки не должны изучать животных по картинкам», пишет РИА Новости. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика