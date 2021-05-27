«Должен быть наказан»: в ЦОДД прокомментировали инцидент с Элджеем

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) готовит официальные обращения в прокуратуру и ГУ МВД по ситуации с рэпером Элджеем. Об этом сообщает департамент транспорта Москвы.

В организации подчеркнули, что в вопросах безопасности придерживаются политики «нулевой толерантности», особенно к водителям, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Водитель, несмотря на его «звездный» статус, должен быть наказан по всей строгости закона, и в настоящий момент мы готовим официальные обращения в прокуратуру и ГУ МВД», - отмечается в заявлении.

Представители центра подчеркнули, что подобные вещи на дорогах города недопустимы и это должен осознавать каждый.

Инцидент произошел 26 мая. Элджей попытался скрыться от преследования, начатого правоохранителями из-за превышения скорости движения. На рэпера составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП - «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».