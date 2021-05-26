Рэпер Элджей пытался скрыться от полицейских на своем автомобиле

Алексей Узенюк, известный как рэпер Элджей пытался скрыться от полиции на своем спорткаре. Его автомобиль, якобы, попытались остановить в районе дома №90 на проспекте маршала Жукова в Москве, но Узенюк не стал подчиняться требованиям полиции.

После этого за молодым человеком, якобы, была организована погоня. Несколько минут Узенюк мчался на скорости 230 километров в час. Его догнали и остановили у обочины.

Позже Алексей Узенюк отказался от процедуры медосвидетельствования. Он признался, что якобы, находится в состоянии алкогольного опьянения. Однако, по словам полицейских, запаха алкоголя от него не ощущалось, пишет Telegram-канал Baza.

На данный момент у Элджея 241 штраф за нарушение ПДД. Многие из них выписаны за превышение скорости, передает «360».