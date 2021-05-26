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Опубликованы кадры задержания Элджея после попытки скрыться от полиции

Анна Берестовая
23:10 26.05.2021
В Интернете появились кадры с задержанием российского рэпера Элджея.
Опубликованы кадры задержания Элджея после попытки скрыться от полиции
© Фото: sayonaraboy Instagram
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Пресса опубликовала кадры, на которых запечатлено задержание российского рэп-исполнителя Алексея Узенюка, известного под псевдонимом Элджей, сотрудниками полиции. Инцидент произошел 26 мая в Москве после того, как музыкант совершил попытку скрыться от преследования, начатого правоохранителями из-за значительного превышения водителем допустимой скорости движения.

Запись предоставило издание «LIFE». Кроме того, СМИ указали, что после остановки дежурными поста ДПС рэпер попытался дать взятку полицейским в размере 300 тысяч, а затем 700 тысяч рублей. Исполнителя временно лишили водительских прав, а также составили в его адрес протокол.

Также имеется предположение, что артист мог находиться в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля. Однако менеджер Элджея Владислав опроверг подобные заявления.

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