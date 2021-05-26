Опубликованы кадры задержания Элджея после попытки скрыться от полиции

Пресса опубликовала кадры, на которых запечатлено задержание российского рэп-исполнителя Алексея Узенюка, известного под псевдонимом Элджей, сотрудниками полиции. Инцидент произошел 26 мая в Москве после того, как музыкант совершил попытку скрыться от преследования, начатого правоохранителями из-за значительного превышения водителем допустимой скорости движения.

Запись предоставило издание «LIFE». Кроме того, СМИ указали, что после остановки дежурными поста ДПС рэпер попытался дать взятку полицейским в размере 300 тысяч, а затем 700 тысяч рублей. Исполнителя временно лишили водительских прав, а также составили в его адрес протокол.

Также имеется предположение, что артист мог находиться в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля. Однако менеджер Элджея Владислав опроверг подобные заявления.