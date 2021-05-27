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Мария Бутина рассказала, какое будущее, устроенное американскими спецслужбами, ждет Романа Протасевича

Егор Левин
15:09 27.05.2021
Рассматривая вариант развития событий, при котором с основателем канала произойдет нечто негативное, журналистка выразила надежду на то, что подобного не случится.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pr0tez, facebook, Globallookpress
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Если спецслужбы на должном уровне владеют «технологией создания жертвы», стать таковой сможет любое лицо, невзирая на его социальный статус и моральные качества. Как сказала в студии «Открытого эфира» на «Звезде» журналист RT и общественный деятель Мария Бутина, такие вещи как правило не имеют значения при преследовании этими спецслужбами одной главной цели. В конкретном случае она вела речь о задержании в Минске основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его дальнейшей судьбе.

«Это очень выгодно, это очень удобно. Обратите внимание, что сейчас идет огромное количество информационных поводов, постоянный вброс. В каждом информационном сообщении заложена частичка информационной операции. Так формируется, как сейчас модно говорить, нарратив, то есть определенный контекст, присваивающий Протасевичу определенные качества. Сначала он - жертва, затем - пострадавший, обычно дальше идет тема с медициной», - описала она процесс.

Рассматривая вариант такого развития дальнейших событий, при котором с Протасевичем произойдет нечто негативное, Бутина выразила надежду на то, что подобного не случится.

«Но я совершенно уверена, что такие спекуляции гарантированно будут. В самом начале мы их сразу увидели: плохо с сердцем, тяжело, он в практически предсмертном состоянии», - заявила она.

Напомним, самолет Протасевича, летевший из Греции в Литву, экстренно приземлился в Минске из-за сообщений о его минировании. Вскоре стало известно, что информация о возможном минировании воздушного судна, на борту которого находился Протасевич, не подтвердилась, а сам он был взят под стражу. После этого его доставили в минский СИЗО.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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