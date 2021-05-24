Протасевич находится в СИЗО в Минске

Создатель экстремистского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, которого задержали в аэропорту, содержится в следственном изоляторе в Минске. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«В настоящее время арестованный под стражей содержится в учреждении "Следственный изолятор-1" управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области», - сообщила Чемоданова в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что жалоб на состояние здоровья от него не поступало.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как сообщили белорусские правозащитники, этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали.