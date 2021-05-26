Российское судно «Амур» направилось в порт Момбецу после столкновения с японским

Российский торговый корабль «Амур» отправился в порт в городе Момбецу после произошедшего столкновения с японским рыболовецким судном «Дай-хати Хокко-мару». Такую информацию сообщил генеральный консул РФ в Саппоро Сергей Марин.

Авария случилась в области линии разграничения территорий Японии и РФ. В данный момент на месте происшествия проводится расследование. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее японская лодка с пятью членами экипажа столкнулась с российским судном с 23 людьми на борту. В результате лодка перевернулась, после чего члены экипажа «Амура» вызволили японцев, однако трое из них скончались.