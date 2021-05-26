Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским вблизи Хоккайдо

Японское судно, занимающееся ловлей крабов около острова Хоккайдо, натолкнулось во время плавания в Охотском море на российскую лодку. В результате случившегося трое членов экипажа японской лодки остались без сознания.

Инцидент произошел примерно в 06:40 утра по местному времени. Было заявлено также, что береговую охрану Японии проинформировали о случившемся.

При столкновении японская лодка перевернулась. Сотрудники оперативных служб сумели спасти всех находящихся на ее борту человек, однако трое из пяти пострадали сильнее и оказались без сознания. Об этом сообщает «uhb».