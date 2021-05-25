В Белом доме озвучили темы беседы Салливана и Патрушева

Основной темой разговора советника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана с российским коллегой Николаем Патрушевым стала организация встречи лидеров двух стран. Кроме того, в ходе обсуждения поднималась тема Белоруссии.

Соответствующее заявление сделала на последнем брифинге представитель Белого дома Джен Псаки. Об этом пишет «Интерфакс». Она также указала, что Вашингтон пока не готов объявить определенную дату и время запланированной встречи Джо Байдена и Владимира Путина.