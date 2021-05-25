Белый дом заявил о неготовности назвать дату встречи Байдена с Путиным

Вашингтон в настоящий момент не готов озвучить дату и время встречи лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Соответствующее заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она сообщила, что прошедшая беседа советника по национальной безопасности Соединенных Штатов Джейка Салливана с его российским коллегой Николаем Патрушевым стала важным шагом в подготовке к будущему американо-российскому саммиту. Об этом пишет РИА Новости.

Встреча советников по нацбезопасности двух стран прошла в понедельник в Женеве. Участники диалога пришли к согласию относительно выгоды для обоих государств налаживания отношений между США и РФ.