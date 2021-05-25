В стране и мире Псаки рассказала, о чем Байден хочет поговорить с Путиным Кира Карон Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. © Фото: pixabay.com Читайте нас на: Представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США Джо Байден рассчитывает обсудить на саммите с президентом России Владимиром Путиным проблемы, связанные с Украиной, Белоруссией, тему стратегической стабильности. «Мы ожидаем, что они уделят много времени стратегической стабильности», - сказала она. Встреча президентов России и США состоится 16 июня в Женеве. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о подготовке к ожидаемой встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Россия позитивно оценила предложение Байдена провести встречу в верхах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика