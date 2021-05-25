Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня
Ранее Байден предложил российскому лидеру провести саммит на территории третьей страны.
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Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», - говорится в сообщении.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о подготовке к ожидаемой встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Россия позитивно оценила предложение Байдена провести встречу в верхах.