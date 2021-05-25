В стране и мире Путин и Байден встретятся в Женеве 16 июня Кира Карон Ранее Байден предложил российскому лидеру провести саммит на территории третьей страны. © Фото: Doug Mills, Cnp, Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «В соответствии с достигнутой договоренностью президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 16 июня в Женеве переговоры с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом», - говорится в сообщении. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о подготовке к ожидаемой встрече Владимира Путина и Джо Байдена. Россия позитивно оценила предложение Байдена провести встречу в верхах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика