В стране и мире Лавров рассказал о подготовке к встрече Путина и Байдена Алена Миронова Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал о подготовке к ожидаемой встрече Владимира Путина и Джо Байдена. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: MFA Russia, Globallookpress Читайте нас на: Россия позитивно оценила предложение президента США Джо Байдена провести встречу в верхах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Конечно, мы, как уже не раз было сказано, позитивно оценили предложение президента США Джо Байдена провести встречу в верхах. Ждать осталось совсем недолго. Наша окончательная позиция будет в самое ближайшее время объявлена», - ответил глава внешнеполитического ведомства на вопрос корреспондента «Звезды». Лавров подчеркнул, что основополагающей темой встречи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана стали взаимоотношения Москвы и Вашингтона. Более того, как обратил внимание глава внешнеполитического ведомства, беседа получилось откровенной и учитывала все присутствующие во взаимоотношениях двух стран разногласия. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика