Лавров рассказал о подготовке к встрече Путина и Байдена
Россия позитивно оценила предложение президента США Джо Байдена провести встречу в верхах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Конечно, мы, как уже не раз было сказано, позитивно оценили предложение президента США Джо Байдена провести встречу в верхах. Ждать осталось совсем недолго. Наша окончательная позиция будет в самое ближайшее время объявлена», - ответил глава внешнеполитического ведомства на вопрос корреспондента «Звезды».
Лавров подчеркнул, что основополагающей темой встречи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана стали взаимоотношения Москвы и Вашингтона.
Более того, как обратил внимание глава внешнеполитического ведомства, беседа получилось откровенной и учитывала все присутствующие во взаимоотношениях двух стран разногласия.