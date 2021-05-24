«Внутреннее дело Белоруссии»: Захарова высказалась о задержании Протасевича в Минске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона внимательно следит за развитием событий вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Белоруссии.

«Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам. Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС», - акцентировала дипломат.

По официальным сообщениям белорусской стороны, посадка лайнера произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности из-за угрозы террористического акта.

По словам официального представителя МИД России, к сведению также принята информация о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей tеlegram-канала NEXTA Романа Протасевича, причастного к экстремистской деятельности.

«Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии», - сказала Захарова.

Дипломат добавила, что реакция стран Запада и международных организаций на произошедшее «вызывает удивление» - «требуют отпустить задержанного и ввести максимально жесткие санкции против республики и авиаперевозчиков». Однако и ранее подобные события проходили и в других странах, но «реагировали по-другому».