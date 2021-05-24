Британия приостановила полеты всех авиаперевозчиков Белоруссии
В управлении гражданской авиации Королевства рекомендуют британским авиаперевозчикам избегать пролета над территорией республики.
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Управление гражданской авиации Великобритании приостановило разрешения на полеты в страну всех белорусских авиаперевозчиков. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
«Эта приостановка распространяется как на авиакомпании, действующие по расписанию, в том числе белорусскую авиакомпанию «Белавиа», так и на чартерных авиаперевозчиков», - уточняется в заявлении.
Помимо этого, в управлении гражданской авиации Королевства рекомендуют всем британским авиаперевозчикам избегать пролета над территорией Белоруссии.