Британия приостановила полеты всех авиаперевозчиков Белоруссии

Управление гражданской авиации Великобритании приостановило разрешения на полеты в страну всех белорусских авиаперевозчиков. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

«Эта приостановка распространяется как на авиакомпании, действующие по расписанию, в том числе белорусскую авиакомпанию «Белавиа», так и на чартерных авиаперевозчиков», - уточняется в заявлении.

Помимо этого, в управлении гражданской авиации Королевства рекомендуют всем британским авиаперевозчикам избегать пролета над территорией Белоруссии.