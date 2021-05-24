МЧС показало выгоревшую в огне птицефабрику в Подмосковье

Пожар на территории птицефабрики в подмосковном Щелкове локализован. Об этом сообщили в МЧС по Московской области. Согласно данным ведомства, по состоянию на 15.30 возгорание, площадь которого составила 3500м2, локализовано.

Спасатели также показали последствия пожара. На распространенном МЧС видео можно заметить тлеющее пепелище выгоревших складов.

О распространении огня на территории недействующей «Щелковской птицефабрики», расположенной в городском округе Лосино- Петровский, деревня Осеево, улица Центральная, дом 29, стало известно в 13.34.

По данным спасателей, горели деревянные паллеты на открытой площадке, три склада размерами 70х15, а также автозапчасти и сэндвич панели.

По предварительной информации, пострадавших при происшествии нет. Стоит отметить, что фабрика является недействующей, ее помещения сдаются в аренду.