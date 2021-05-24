В стране и мире Площадь пожара на птицефабрике в Подмосковье превысила 1 200 кв.метров Светлана Головина На территории птицефабрики в подмосковном Щелкове огнем охвачены несколько складов. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: В подмосковном Щелкове на территории птицефабрики произошло возгорание двух складов. По информации экстренных служб, пожару присвоен повышенный ранг сложности. «Огнем охвачена половина склада с паллетами, склад автозапчастей и паллеты на открытой площадке», - пишет ТАСС со ссылкой на источник. Общая площадь возгорания составляет 1 225 квадратных метров. Уточняется, что изначально произошло возгорание одного из зданий на площади 50 квадратных метров, у второго горела стена на десяти квадратных метрах, а также внутренние и уличные паллеты на площади 600 квадратных метров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика