В Кремле не связывают возможность саммита РФ и США с ситуацией посадки самолета Ryanair в Минске

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать ситуацию с посадкой в Минске самолета Ryanair, так как нужно дать трезвую оценку произошедшему и не торопиться осуждать или поддерживать кого-либо.

«Существуют определенные международные авиационные правила, и международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или несоответствия этим международным нормам. Я ничего в этой ситуации комментировать не смогу», - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

При этом Дмитрий Песков отметил, что на возможность проведения саммита РФ и США это никак не повлияет.

«Это разные субстанции», - заявил Дмитрий Песков.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Как сообщили белорусские правозащитники, этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков».