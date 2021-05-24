В сенате США совместно с Европой призвали запретить все полеты над Белоруссией

Глава комитета сената США по международным делам Боб Менендес, совместно с представителями Чехии, Латвии, Германии, Литвы, Ирландии, Польши и Великобритании, выступил с предложением запретить все полеты над Белоруссией после инцидента с посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

«Мы призываем Международную организацию гражданской авиации (ICAO) незамедлительно провести расследование этого явного нарушения свободного транзита между государствами и угроз для авиации», - говорится в сообщении пресс-службы Менендеса.

Представители также предложили приостановить членство Белоруссии в ICAO и запретить полеты над Белоруссией, включая рейсы в страну и из нее до тех пор, пока не завершится расследование инцидента. Странам НАТО и ЕС Менендес рекомендовал ввести против Минска санкции и приостановить возможности страны использовать Интерпол и другие структуры для «организации атак на демократию».

Ранее глава Госдепа США осудил власти Белоруссии за инцидент с самолетом Ryanair. В Белом доме также потребовали немедленно освободить журналиста Романа Протасевича, которого задержали сразу после посадки.