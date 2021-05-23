В стране и мире В Пентагоне озвучили основные угрозы для США Олеся Степакова По словам Ллойда Остина, сейчас технологии меняют характер войны. © Фото: pixabay Читайте нас на: Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что перед страной стоят угрозы терроризма, применения кибероружия и пандемии COVID-19. «Вы наблюдаете, как завершается наиболее длительная для США война. И вы видите, как технологии меняют характер войны. И даже когда большие и набирающие силу державы сталкиваются и соревнуются, вы видите новые угрозы — от пандемий до терроризма и кибероружия. И вы видите, как эти угрозы пересекают границы, как ураган», – сказал глава министерства обороны, выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте. Среди других угроз Остин назвал угрозу демократии, экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, проблемы расизма и дискриминации, а также социальную напряженность, сообщает WBOC. Ранее стало известно, что США и НАТО начали выводить войска из ряда баз в Афганистане. Как уточняется, базы Штатов и НАТО будут переданы властям Афганистана. Согласно озвученным планам Пентагона, вывод войск из страны будет окончательно завершен к 11 сентября. Однако европейские союзники попросили США замедлить вывод войск из Афганистана и тем самым дали союзникам по НАТО больше времени для ухода из страны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика