США и НАТО начали вывод войск из Афганистана

Соединенные Штаты и Североатлантический Альянс начали выводить войска из ряда баз в Афганистане. Об этом сообщил командующий войсками США и НАТО в республике генерал Скотт Миллер.

«Мы начали осуществлять вывод с ряда баз», - сказал он на конференции в Кабуле.

Как уточняется, базы Штатов и НАТО будут переданы властям Афганистана.

Напомним, что ранее американские власти заявляли, что к 1 мая стартует и до 11 сентября будет завершен вывод войск из республики. Отмечалось, что вывод будет координироваться с союзниками и партнерами.