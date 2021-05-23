В стране и мире Глава минобороны Великобритании назвал Россию «угрозой номер один» Олеся Степакова Бен Уоллес заявил, что в конце прошлого года видел российскую подлодку в Ирландском море. © Фото: Simon Belcher globallookpress Читайте нас на: Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вблизи территориальных вод королевства якобы повысилась концентрация российских кораблей. «Нас регулярно посещают любопытные российские корабли», – сообщил он газете The Sunday Telegraph. Уоллес также заявил, что считает Россию «противником, который представляет угрозу номер один». «Но сейчас, пока Россия не изменит свое поведение, довольно сложно понять, куда мы движемся», – сказал министр обороны Великобритании. Ранее стало известно, что два военных корабля ВМС Великобритании в мае отправятся в Черное море. Таким образом страна намерена продемонстрировать поддержку Украине и НАТО в рамках ситуации с российско-украинскими границами. 18 мая патрульный корабль Военно-морских сил Великобритании Trent прибыл в Одессу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика